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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.23 16:30

Уровень безработицы в регионе – менее 1%, соискателям доступны более 23 тысяч вакансий

Сегодня в рамках оперативного совещания в региональном правительстве рассмотрели тему трудоустройства в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис отметил, что на данный момент в регионе уровень безработицы – меньше 1%.

«Если говорить точнее, то уровень безработицы у нас 0,8% – что на 0,6 процентных пункта ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Также имеется свыше 23 тысяч вакансий. Мы в постоянном режиме мониторим ситуацию на рынке труда и оказываем поддержку как в поиске работы для северян, так и предпринимателям в найме сотрудников», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам 2022 года в Мурманской области свыше 16 тысяч человек трудоустроены на подходящую им работу; 20 тысяч человек получили помощь в профориентации; свыше 423 млн рублей выплачено на пособия по безработице, профессиональное обучение безработных граждан, поддержку безработным, открывшим своё дело и направлено на выплаты для северян в рамках общественных и временных работ. Ещё 19 млн рублей привлекли из средств работодателей на трудоустройство и сохранение занятости инвалидов.

Подробнее рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Актуальные вакансии размещены на портале «Работа России».

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