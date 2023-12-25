Уровень достижения целей национальных проектов в Мурманской области в 2023 году уже составил 99,66% при среднем показателе по России 95,38%

Мурманская область регулярно входит в топ-15 регионов – лидеров по реализации национальных проектов. А по СЗФО, по оперативным оценкам федерального центра, регион занимает второе место.

Мурманская область участвует в 12 национальных проектах, инициированных Президентом Владимиром Путиным, в рамках которых в регионе реализуют мероприятия по 46 региональным проектам. Общее количество выполняемых показателей – 137.

В рамках национального проекта «Культура» создаётся сразу два новых центра притяжения культурной жизни в Мурманске и Туломе, ремонтируют детскую художественную школу в Мурманске.

Благодаря национальным проекту «Здравоохранение» в регионе обновляются помещения и здания медицинских учреждений: продолжается монтаж семи модульных фельдшерско-акушерских пунктов (Корзуново, Лиинахамари, Кузомень, Белое море, Спутник, Титан и Коашва) и двух амбулаторий (Печенга и опережающими темпами идёт монтаж объекта 2024 года в посёлке Нивский). Завершается капитальный ремонт Оленегорской ЦГБ, поликлиники в Умбе, продолжится ремонт взрослой поликлиники в Кировске. Учреждения оснащаются медицинским оборудованием: уже введено в эксплуатацию 124 единицы оборудования из запланированных 126 на этот год. Закуплены и участвуют в оказании медицинской помощи три легковых автомобиля для амбулаторных подразделений Кольской ЦРБ. Начаты жилищные строительные проекты.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по нацпроекту «Экология» ликвидируется сразу две крупные свалки в Мурманске и Заозерске. Почти 200 млн рублей ежегодно направляется на мероприятия проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства» на различные формы поддержки предпринимателей. А с помощью проекта «Цифровая экономика» уже оснастили широкополосной информационно-коммуникационной связью 482 социально значимых учреждения. Это важно для дальнейшего перевода в электронный формат социально значимых услуг для населения и бизнеса.

В 2023 году бюджет национальных проектов составил 15,6 млрд рублей. В том числе 6,9 млрд – средства федерального бюджета, 5,9 – областного, 0,8 – муниципального и 2 млрд внебюджетных средств. Наиболее финансово ёмкие нацпроекты: «Жильё и городская среда», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография».

Нацпроекты затрагивают ключевые сферы экономики и социальной жизни нашего региона в подавляющем большинстве населённых пунктов Мурманской области в дополнение к мероприятиям программы по реновации ЗАТО, Президентской программы капитального ремонта учреждений образования, а также уже ставшего нашим региональным национальным проектом стратегического плана развития Мурманской области «На Севре – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru