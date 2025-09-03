Уровень доверия к ИИ выше всего у маркетологов и эйчаров, ниже всего у аналитиков и бухгалтеров

7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Для многих россиян нейросети остаются новым и непонятным инструментом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей распространенных профессиональных групп, в чью работу уже активно внедряются технологии искусственного интеллекта.

Результаты исследования демонстрируют глубоко противоречивое отношение к работе ИИ, которое складывается из ожиданий, опасений и неопределенности в профессиональной среде.

Главным выводом исследования является отсутствие единого мнения. Ни одна из представленных профессиональных групп не продемонстрировала консенсуса. Практически везде значительная, а часто и бо́льшая часть респондентов затруднилась с ответом (от 21% у PR-менеджеров до 70% у главных бухгалтеров). Это говорит о том, что для многих россиян нейросети остаются новым и непонятным инструментом, чей потенциал и риски ещё не до конца осознаны.

Наибольший уровень доверия к ИИ показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы AI — маркетологи, каждый второй из них считает использование ИИ в работе гарантией высокого результата. На втором месте — HR-менеджеры (42%), которые видят в ИИ потенциал для автоматизации рутинных процессов. На третьем — менеджеры по продажам (35%).

Противоположного мнения придерживаются специалисты, чья деятельность требует высокой точности, анализа данных и ответственности за принятые решения. Они чаще ассоциируют ИИ с браком и халтурой. Самая высокая доля негативных ответов зафиксирована среди PR-менеджеров (53%). Вероятно, представители этой профессии опасаются потери уникального голоса бренда и неискренности в коммуникации, генерируемой ИИ. Аналитики также проявляют скепсис в отношении работы ИИ (50% ассоциируют её с халтурой). Вероятно, подобное мнение связано с глубоким пониманием ограничений и рисков алгоритмов. Критикуют работу ИИ 47% программистов: создатели технологий одновременно являются и главными их критиками, понимая принципы работы и предугадывая возможные ошибки.

Среди представителей профессий с чрезвычайно высоким процентом затруднившихся с ответом — бухгалтеры, юристы, логисты и учителя (от 53% до 70%). Их работа связана с высокой персональной ответственностью и строгими регламентами. По их мнению, на рынке пока нет качественных ИИ-продуктов, способных решать их задачи.

Таким образом, восприятие искусственного интеллекта в России напрямую зависит от профессионального контекста. Доверие к ИИ выше там, где можно делегировать креативные или рутинные задачи, и критичнее — там, где требуются точность, аналитика и персональная ответственность. Высокий уровень неопределенности сигнализирует о необходимости просветительской работы и демонстрации реальных, а не гипотетических, возможностей и ограничений нейросетей в каждой конкретной профессиональной нише.

Время проведения опроса: 7—28 августа 2025 года.

