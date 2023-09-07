Уровень доверия россиян к отечественным продуктам превысил 90% - Роскачество

Уровень доверия россиян к качеству отечественных продовольственных товаров достиг максимальных показателей за последние годы и составил 91%, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Если говорить о цифрах, которым точно можно радоваться, 91% составляет уровень доверия к качеству продовольственных товаров со стороны наших граждан. Это рекордный показатель за последние годы. Нам, конечно, хочется делать всё, чтобы и по другим товарным категориям цифры доверия двигались к этим показателям», — заявил он.

Как пишет 1prime.ru, для этого, по словам Протасова, необходимо внедрять «национальную идеологию качества», улучшать качество процессов, управления, товаров и услуг, а также «делать всё, чтобы потребители были максимально грамотными» и осведомлёнными.

Он также отметил, что в настоящий момент в стране более 250 российских товаров, обладающих государственным знаком качества. «Это действительно знак, которому верят…. Сейчас уровень доверия наших граждан к государственному, российскому знаку качества — 82%. Мы активно продвигаем его и товары с этим знаком в розничных сетях. Порядка 19% — рост продаж товаров после получения государственного знака качества. И более 60% торговых сетей постоянно проводят мероприятия по продвижению товаров с российским знаком качества», — пояснил глава организации.

Роскачество исследовало больше 10,5 тысячи товаров в рамках мониторинговой деятельности в 232 категориях — это 90% базовой потребительской корзины граждан, подчеркнул Протасов.