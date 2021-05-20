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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 17:30

Уровень газификации в Мурманской области один из самых низких в России

Количество регионов, где в первую очередь будет протестирована работоспособность новой модели социальной газификации, решено увеличить. Как пишут «Ведомости», по данным, полученным из Минэнерго, бесплатное подведение газа до границы участка опробуют в 15 регионах.

Ещё осенью 2020 г. речь шла лишь о четырёх пилотных субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, напоминает газета. Теперь в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан. Из них самый высокий уровень газификации в Московской и Тюменской областях (85,9 и 79,8% соответственно), а самый низкий – в Мурманской и Амурской (1,3 и 0,6%), уточнили в Минэнерго.

Точных сроков начала эксперимента в министерстве не называют. Но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021–2022 гг.

В рамках программы так называемой социальной газификации на 2021–2030 гг. жителей России хотят освободить от необходимости платить за подвод трубы к участку (сегодня плата сильно варьируется и составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей). Программу профинансируют за счёт средств единого оператора газификации, заявлял журналистам 7 мая вице-премьер Александр Новак. Но какая именно компания будет ответственной за догазификацию страны – в правительстве окончательно не решили. В качестве претендента назывался «Газпром».

Нарастить уровень обеспеченности населения трубопроводным газом к 2030 г. до 82,9%, максимально возможного с технической точки зрения (оставшиеся домовладения будут обеспечиваться светом и теплом за счёт других видов энергоносителей), Путин поручил в рамках майских указов 2020 г. В послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. глава государства также заявил о необходимости обеспечить бесплатное доведение газа до земельных участков граждан. На начало текущего года уровень газификации в стране составлял 71,4%.

6 мая 2021 г. правительство опубликовало «дорожную карту» по социальной газификации из 54 пунктов, где детализировало условия бесплатного подведения газа до земельных участков домовладений. В документе говорится, что в 2021–2022 гг. в рамках первого этапа программы ускоренной догазификации регионов физлица смогут воспользоваться услугой по бесплатному подключению при условии, что расход газа домовладением не превысит 7 куб. метров в час и оно расположено не далее 200 метров от газопровода. Работы по газификации внутри участка потребитель оплатит сам. Кроме того, мероприятия первого этапа затронут лишь те населенные пункты, в которых по состоянию на 1 января 2020 г. уже были проложены внутригородские и внутрипоселковые газовые сети. По данным Минэнерго, сегодня доступ к природному газу имеет около 2/3 всех населенных пунктов в России.

В Минэнерго уточнили «Ведомостям», что подведение газа до домовладений далее 200 метров от газопровода будет осуществляться в рамках региональных программ газификации.

Окончательный график догазификации населенных пунктов на 2021–2022 гг. должен быть представлен в правительство до 1 июля 2021 г., до конца второго квартала должны поступить предложения по формированию единой программы газификации до 2030 г.

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