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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 10:00

Уровень напряжённости в Арктике растёт: помощник Президента России Николай Патрушев посетил Мурманскую область с рабочим визитом

Вчера в Североморске помощник главы государства, председатель Морской коллегии России вместе с губернатором Андреем Чибисом посетил фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Головко», встретился с командующим Северным флотом адмиралом Константином Кабанцовым и провел совещание по вопросам принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Арктической зоны Российской Федерации

«Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав. Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над её Арктической зоной», - отметил Николай Патрушев.

Особое внимание на совещании было уделено безопасности судоходства, мониторингу природных ресурсов и реагированию на чрезвычайные ситуации. Обсуждён комплекс технических и информационных средств, направленных на контроль надводной, подводной, метеорологической, ледовой обстановки, а также выявление объектов и угроз. В совещании также приняли участие главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, руководители ряда компаний и организаций, задействованных в морской сфере.

«Арктика сегодня – ключевой приоритет для нашей страны. Уровень напряжённости здесь растёт, и мы все это прекрасно понимаем: регион стал передовой линией интересов России и центром политического противостояния ведущих государств. Мурманская область занимает в этой повестке стратегическое место. Это накладывает на регион двойную ответственность: обеспечивать и безопасность, и рост. Во взаимодействии с подразделениями Министерства обороны, Северным флотом, ФСБ и Пограничным управлением мы предпринимаем все необходимые действия для повышения уровня безопасности. Постоянно функционирует Оперативный штаб региона, сформирована единая система защиты от атак беспилотных воздушных и надводных аппаратов. Мы внимательно следим за меняющимися рисками и исходим из того, что уровень угроз продолжает возрастать», – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что отдельным приоритетом является качество жизни военнослужащих Северного флота и Ленинградского военного округа. Благодаря программе реновации ЗАТО и военных гарнизонов региональное правительство во взаимодействии с Минобороны России планомерно приводит в порядок жильё, дороги, социальную и коммунальную инфраструктуру: на последующие три года на мероприятия Мурманской области выделено 48 млрд рублей, из которых правительству Мурманской области на реализацию мероприятий предусмотрено 35 млрд рублей, в т.ч. средств федерального бюджета – 20 млрд рублей.

В Североморске Николай Патрушев мог сразу оценить результаты этой работы – он осмотрел бассейн «Североморец». Спортивный объект построен по поручению Президента России Владимира Путина в рамках реновации ЗАТО и народной программы «На Севере – жить!». В бассейне, название для которого выбрали сами жители флотской столицы, предусмотрена не только 25-метровая большая чаша глубиной от 1,8 до 2 метров, но и малая размером 10 на 6 метров и глубиной 0,6 метра, предназначенная для обучения плаванию детей. Также объект оснащён спортивным залом, который разделен на две зоны – зал сухого плавания (подходит для занятий хореографией, ОФП) и зону тренажёров. Кроме того, в бассейне предусмотрены блок медицинских помещений, зона общественного питания, зона технического обслуживания и подготовки воды. Для жителей флотской столицы бассейн открыл свои двери в сентябре 2025 года, посещать его могут все, независимо от физических возможностей: созданы комфортные и безопасные условия для людей с особенностями здоровья. Помощник президента высоко оценил качество и комфорт спортивного объекта.

Затем Николай Патрушев и Андрей Чибис посетили 82-й судоремонтный завод в Росляково, где обсудили перспективы завода для выполнения заказов в интересах ПАО НК «Роснефть».

В завершении рабочей поездки Николай Патрушев провёл рабочую встречу с Андреем Чибисом. Он подчеркнул, что сейчас идёт интенсивное развитие региона.

Губернатор поблагодарил Николая Патрушева за внимание к Арктике и, в частности, к Мурманской области, за взаимодействие и поддержку в разработке комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, совместную работу по его подготовке во исполнение всех решений Президента Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570089/#&gid=1&pid=31

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