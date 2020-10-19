Уровень наших платежей за ЖКУ диктует инфляция

Тарифы на ЖКХ, которые будут устанавливаться на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов, не должны вырасти больше, чем на уровень годовой инфляции, — по расчётам это не выше 4% в год, утверждает исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая.

Как следует из поступившего в Российскую трёхстороннюю комиссию разъяснения ФАС о том, насколько могут быть повышены тарифы компаний инфраструктурного сектора, оказывающих коммунальные и иные услуги населению и юрлицам, предельный рост тарифов на электричество должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года.

Как пишет «Российская газета», по оценке антимонопольного ведомства. рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит 3,11% в 2021 году, а в 2022 и 2023 годах — 3,15%. Изменение совокупной платы населения за ЖКУ в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.

Цены на связь в будущем году могут увеличиться на 3,7%, в 2022 и 2023 годах — на 4%. «По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%», — отмечается в разъяснениях ФАС.