Уровень негатива к ЕГЭ в обществе снижается

Закончились экзамены в школах: 4 из 10 родителей выпускников довольны результатами ЕГЭ своих детей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, выполненного по заказу ТАСС, и в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители выпускников 11 классов школ.

В этом году 42% родителей выпускников, планирующих поступление в вуз, довольны результатами ЕГЭ своих детей, тогда как 35% — нет. Годом ранее эти показатели составляли 38% и 34% соответственно.

Систему ЕГЭ положительно оценивают 22% родителей, а 71% — отрицательно. Поддержка выше среди тех, кто доволен результатами своих детей (26% против 20% среди недовольных). Сторонники отмечают: «Относительно честная система, если задания везде одинаковой сложности»; «Равный доступ в вузы, но только при грамотной реализации».

За отмену ЕГЭ чаще выступают родители, неудовлетворенные результатами экзамена (77% против 63% среди удовлетворенных), аргументируя: «Экзамен не проверяет реальные знания, а только создаёт панику среди школьников и родителей!»

Как наше общество в целом относится к системе ЕГЭ: 22% экономически активных россиян — за, каждый второй (53%) — против, каждый четвертый затруднился с оценкой.

Женщины поддерживают ЕГЭ чаще мужчин (25% против 20% соответственно). Наибольшая же доля сторонников — среди молодых россиян до 35 лет (26%), многие из них сдавали ЕГЭ и знакомы с преимуществами этой системы аттестации.

Уровень поддержки ЕГЭ постепенно растёт: если в феврале 2024 года экзамен одобряли 17% респондентов, то сейчас — 22%.

Время проведения опроса: 26 июня — 4 июля 2025 года.