Уровень опасений россиян относительно заражения коронавирусом и гриппом остаётся умеренным

Страх перед COVID-19 у россиян существенно снизился по сравнению с периодом пандемии в обществе в целом, но сохраняется среди уязвимых групп населения. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уровень опасений российского общества относительно коронавируса остался на уровне прошлого года (9% очень боятся заражения, ещё 35% немного боятся), гриппа в целом боятся меньше, чем COVID-19, уровень тревожности также мало отличается от аналогичного показателя 2024 года (5% очень боятся, ещё 32% немного опасаются).

Как опасения россиян относительно коронавируса менялись с 2020-го по 2025 год?

В декабре 2020 года очень боялись заразиться 15% респондентов, а немного боялись — 43%. К 2025 году эти показатели снизились до 9 и 35% соответственно. Это подтверждает, что сейчас страхов значительно меньше, чем в разгар пандемии, что связано с завершением её острой фазы, развитием коллективного иммунитета и адаптацией общества к существованию вируса как сезонной угрозы.

Результаты опросов «SuperJob» показывают, что женщины более тревожны, чем мужчины. Причём россиянки чаще выражают беспокойство не только о себе, но и о членах своей семьи. Россияне 45+ демонстрируют более высокий уровень тревожности, чем молодёжь. Их позиция также объяснима: граждане зрелого возраста объективно находятся в группе риска по развитию осложнений от респираторных инфекций. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, демонстрируют большие опасения по сравнению с теми, чей доход выше.

Интересно, что наблюдается сходная картина в распределении страхов относительно заболеваемости гриппом и коронавирусом во всех демографических и социально-экономических группах населения. Это подтверждает, что оба заболевания воспринимаются как часть общей картины сезонных респираторных рисков, а не как уникальные угрозы.

Время проведения опроса: 9—12 сентября 2025 года.


