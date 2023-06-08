Уровень расчётов в АО «АтомЭнергоСбыт» за 5 месяцев составил 101%

Клиенты компании «АтомЭнергоСбыт» с начала текущего года произвели оплату за потребленную электроэнергию в размере 101%. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Наиболее высокий уровень расчётов, согласно оперативным данным, зафиксирован в Мурманской и Смоленской областях, Республике Хакасия, где показатели составили 106%, 103% и 102% соответственно.

«Уровень нашей собираемости свидетельствует о высокой степени надёжности и ответственности наших клиентов. Мы будем продолжать работу по улучшению качества обслуживания клиентов, предоставляя им качественные услуги и удобные способы оплаты», - подчеркнул генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».