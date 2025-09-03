Уровень регистрируемой безработицы в городе атомщиков составляет 0,9% к численности трудоспособного населения

С начала года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 493 человека, в том числе 170 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Признано безработными 189 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2025 года 145 чел. – 44,9% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в кадровом центре зарегистрированы 83 безработных. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% к численности трудоспособного населения. Всего на 1.09.2025 г. зарегистрированы 112 человек, ищущих работу.

За январь-август 2025 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 452 вакансии. На 1.09.2025 года в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 140 вакансий, из них 68 - по рабочим профессиям.

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на отчётную дату составил 0,8 человека на 1 вакансию. В настоящее время востребованы: преподаватели, медицинские работники, инженеры, механики, слесари, водители, продавцы, официанты, подсобные рабочие.

В январе-августе 2025 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 420 граждан, по социальной адаптации 36 человек, по психологической поддержке 38 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности - 17 человек, по информированию о положении на рынке труда - 156 граждан. В общественных работах приняли участие 35 человек, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 13 безработных граждан, 150 подростков и 2 студента.