Уровень регистрируемой безработицы в Мурманской области стал ниже среднероссийского и составил 0,64%. Об этом вчера в ходе оперативного совещания правительства региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

«По итогам первого полугодия в части реализации мероприятий стратегического плана «На Севере – жить» по блоку «Социальная поддержка» в регионе достигнуто значение 0,64% по одному из важных показателей – снижению уровня регистрируемой безработицы», – подчеркнул глава Мурманской области.

Андрей Чибис отметил, что показатель в Мурманской области ниже среднероссийского, который составляет 0,7%.

Одним из мероприятий, направленных на снижение напряженности на региональном рынке труда, является проект «Работа рядом». Напомним, что он реализуется в регионе в рамках стратегического плана с 2020 года.

«На «прямой линии» было несколько сообщений, где северяне благодарили за проект. Обязательно его продлим и на будущий год. Тем более, что и отзывы граждан, и показатели указывают на эффективность», – поделился губернатор.

С 2020 по 2022 годы в рамках проекта были трудоустроены 18 тысяч человек. В этом году участие в проекте «Работа рядом» уже приняли более 3300 человек, а всего в 2023 году планируется трудоустроить 5000 человек.

Говоря о показателях, глава региона отметил, что доля трудоустроенных граждан от количества обратившихся составила 98%. Это превышает запланированный показатель в 95%.

«Также в воскресенье на «прямой линии» говорили о поддержке многодетных. Одной из таких мер является региональный сертификат на материнский капитал. За 6 месяцев текущего года его получили 747 родителей», – уточнил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона назвал одной из важнейших программ плана «На Севере – жить» ежемесячные выплаты северянкам, родившим первого ребёнка. За первые полгода зарплату мамы, которая в 2023 году составляет 17077,5 рубля, получили 3854 женщины.

Подробно о результатах реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить» в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области рассказал и.о. министра труда и социального развития Игорь Шипилов.