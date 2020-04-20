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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.20 09:30

Уровень соседского «терпения» хотят узаконить

Собственники земельных участков не смогут формально возражать против шума, дыма, запахов и другого подобного воздействия со стороны соседей, если речь не идёт о нарушении правил и нормативов, речь идёт о разумном ограничении прав всех.

Такие нормы закреплены в проекте поправок в Гражданский кодекс РФ, сообщил «Российской газете» глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права. «Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей», - приводятся в нём слова Крашенинникова. Как пояснил парламентарий, собственник, согласно проекту, должен будет «терпеть» воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов».

При этом, если исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений. «Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», - уточнил Крашенинников.

Глава комитета подчеркнул, что собственник будет обязан не углублять свой земельный участок «таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры, не сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке, не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка». «Нельзя осуществлять на своём участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нём зданий или сооружений. И так далее», - добавил депутат.

Кроме этого, законопроектом предлагается закрепить понятие единого объекта. «Сейчас мы говорим о том, что нужно приходить к единству объекта: земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером», - пояснил Павел Крашенинников. Он заверил, что в законопроект войдут переходные нормы, по которым для зданий и сооружений сохранится прежний порядок их кадастрового учёта и налогообложения, поэтому массовая перерегистрация не потребуется.

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