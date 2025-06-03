Уровень воды на реке Кола вернулся в норму

В результате потепления и интенсивных осадков, наблюдавшихся с конца мая, на реке Кола произошёл резкий подъём уровня воды, превысивший прогнозы прохождения половодья. Уровень воды поднялся до отметки значительно выше ожидаемой.

При этом риски серьёзных последствий удалось минимизировать: были заблаговременно определены границы возможных зон затопления и обеспечены меры защиты территорий и безопасности для населения.

Подтопления затронули приусадебные участки в дачных некоммерческих товариществах «Кильдинское» и «Профснаб», прибрежную дорогу к ДНТ «Профснаб», а также небольшую территорию в п.г.т. Кильдинстрой в районе ул. Набережная у домов №№12 и 14.

Несмотря на произошедшее подтопление, оперативно были проведены защитные мероприятия, в том числе по созданию преградительных дамб, которые позволили избежать серьёзного затопления улицы в посёлке, а также предотвратить поступление воды к жилым домам и социальным объектам.

Подвесной пешеходный мост через реку Кола на период восстановительных работ остаётся закрытым. На время, пока мост закрыт, определён объездной путь, проходящий вдоль железнодорожного полотна от правобережной части ж/д ст. Лопарская через ж/д ст. Магнетиты до левобережной части н.п. Лопарская.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов, экология и рыбного хозяйства, ситуация стабилизировалась — уровень воды снизился до безопасного показателя и продолжает постепенно понижаться. Ситуация с паводками остается на контроле профильных ведомств правительства Мурманской области совместно с администрацией муниципального образования и специальными службами региона.