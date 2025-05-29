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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 22:45

Уровень воды реки Кола составляет 317 см, сохраняется подтопление некоторых территорий Мурманской области

По данным Мурманского УГМС, с 28 мая отмечался медленный рост уровня воды реки Кола, в ближайшие два дня ожидаются колебания уровня в пределах прогнозных значений до 380 см. В соответствии с прогнозируемыми обильными осадками 30 мая возможен резкий подъём уровня воды. По данным синоптиков, на 18 часов 29 мая уровень воды реки Кола составлял 317 см. В данный момент рост уровня воды не фиксируется.

По поручению главы региона Андрея Чибиса ситуация находится на контроле заместителя губернатора Мурманской области - министра юстиции Мурманской области Ксении Зинатуллиной.

Она напомнила, что сохраняются подтопления в населённых пунктах Кольского округа, входящих в установленные зоны затопления и подтопления, определенные приказом Двинско-Печорского бассейнового водного управления от 5.02.2021, а именно в ДНТ «Кильдинское» и «Профснаб».

«Также подтоплен подвесной пешеходный мост в районе ж/д ст. Лопарская, который используется для нужд сотрудников РЖД. 28 мая проведено комиссионное обследование, по итогам которого принято решение по удалению боковых сеток провисших пролётов, чтобы освободить его от веток деревьев и ила, которые несёт река. Это будет способствовать снижению нагрузки на ведущие тросы. Со вчерашнего дня мероприятия по восстановлению поврежденного моста осуществляются подрядной организацией ООО «Сильверстоун», в настоящее время работы продолжаются. Сейчас проход по мосту закрыт в обоих направлениях, возле моста натянуты сигнальные ленты. На время пока мост закрыт возможен объездной путь, проходящий вдоль железнодорожного полотна от правобережной части ж/д ст. Лопарская через ж/д ст. Магнетиты до левобережной части н.п. Лопарская. Ремонт ограждений и подтяжка тросов моста будут проведены после снижения уровня воды в реке», - сообщила Ксения Зинатуллина.

Как рассказала вице-губернатор, в результате повышения уровня воды в реке Титовка подтоплен участок земли, который используется для проезда на полуостров Рыбачий. На полуострове населённых пунктов нет, зарегистрированных туристических групп нет, заявки на оказание помощи не поступали.

В связи с подъёмом уровня воды реки Ура наблюдается повышение воды в канале, используемом крестьянско-фермерским хозяйством «Акваферма». Территория и объекты хозяйства не подтоплены. Ситуация находится под постоянным контролем сотрудников аквафермы.

В настоящее время на территории Мурманска риски подтопления отсутствуют. Мониторинг уровня воды в оз. Большое и оз. Рогозеро, а также наблюдение за состоянием плотин на этих водных объектах осуществляет ГОУП «Мурманскводоканал», - раз в сутки проводятся осмотры с использованием квадрокоптера. Сейчас вода из Рогозера проходит через водопропускные каналы и далее поступает в Большое, емкость которого подготовлена для аккумуляции воды. Уровень воды в оз. Большое по состоянию на 28 мая составляет 63,17 метра в Балтийской системе высот (что на 1,03 метра ниже форсированного подпорного уровня). Уровень воды не достиг водосбросных труб, оборудованных в теле плотины. Уровень воды р. Роста по состоянию нормативный. Все оборудованные на русле реки устройства (трубы, коллекторы) справляются с пропуском воды. Подтопления территорий не зафиксировано.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, администрации муниципальных образований проводят ежедневный мониторинг обстановки и находятся на оперативной связи с профильными ведомствами правительства Мурманской области, при необходимости им будет оказана помощь.

 

 

 

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