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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.24 12:00

Урожай есть, людей нет: дефицит кадров в сельском хозяйстве Мурманской области

В конце года принято подводить итоги в сфере сельского хозяйства и АПК.  Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты-аграрии являются самыми востребованными и дефицитными и какие зарплаты им предлагали в этом году.

Сельское хозяйство в России вошло в топ-10 профобластей с наиболее высоким дефицитом кадров за сентябрь с hh.индексом 3,2 резюме на вакансию при нормальном диапазоне конкуренции от 4 до 8, который говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов – у работодателей. В целом по итогам октября профобласть сельского хозяйства была подвержена кадровому голоду не менее, чем в 55 регионах страны, в том числе и в Мурманской области. 

Предложения и зарплаты растут

Спрос на специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе, растет из года в год. Например, с за 10 месяцев 2024 года российские предприятия и компании АПК опубликовали на hh.ru более 238 тыс. вакансий. Это на 10% больше, чем в 2023 году. В Мурманской области c начала года искали более 1,1 тысячи специалистов для работы в сельском хозяйстве.

Уровень медианной предлагаемой заработной платы для соискателей-аграриев в этом году в целом по РФ составляет 101700 рублей в целом по стране, годом ранее – 84900 рублей. В Мурманской же области доход у аграриев вырос на 19% - до 104 тысяч рублей. Одни из самых высоких зарплат в местном сельском хозяйстве можно найти в вакансии для ветеринарного врача (до 200000 ₽) и технолога рыбоперерабатывающего производства (до 150000 ₽ на руки). 

Рост зарплат для работников сельского хозяйства объясняется нехваткой специалистов (в первую очередь тех, кто умеет работать с техникой) и стремлением привлечь их конкурентной зарплатой, а также тем, что для АПК характерны высокая доля сезонной работы и, соответственно, высокие доходы в период выращивания и сборки урожая.

«Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в сельском хозяйстве. Это обусловлено как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является как раз сезонность найма и необходимость искать другую работу/подработку зимой. Среди других причин можно назвать нехватку квалифицированных специалистов и невысокую популярность отрасли АПК в целом по сравнению со многими другими отраслями» – комментирует Юлия Сахарова,  директор hh.ru СЗФО.

Кто нужен в АПК

В топ-10 самых востребованных специальностей в сельском хозяйстве в сентябре вошли: менеджер по продажам/по работе с клиентами, водитель, разнорабочий, агроном, сервисный инженер/инженер-механик, оператор производственной линии, бухгалтер, ветеринарный врач, слесарь/ сантехник, машинист, технолог. 

Одними из самых востребованных и в то же время дефицитных специалистов являются агрономы и ветврачи, hh.индекс по ним в целом по стране сейчас равен 2,9 и 3 резюме на вакансию соответственно. Зарплата агронома в среднем по России в этом году – 77 200 рублей, что на 17% больше, чем в 2023. У ветврачей медианная зарплата сейчас составляет 63800 рублей и это на 13% больше, чем годом ранее.

«Также остро требуются разнорабочие и здесь АПК конкурирует с большим количеством других отраслей, например, с девелоперами, производственниками, именно за этих «универсальных солдат». Раньше агрокомпании активно приглашали мигрантов, а также местных соискателей для уборки сельскохозяйственных культур, сейчас эти потоки практически иссякли», – отмечает спикер.

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