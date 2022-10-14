Уроженцу Полярных Зорь Павлу Самусенко присвоено звание мастера спорта России международного класса

Приказом Министерства спорта Российской Федерации Павел Самусенко стал обладателем спортивного звания мастера спорта России международного класса. На данный момент рассматривается вопрос о присвоении заполярному спортсмену звания заслуженного мастера спорта России.

Напомним, пловец из Полярных Зорь Павел Самусенко имеет целый ряд значительных титулов: чемпион мира 2021 года, неоднократный чемпион страны и призёр Всероссийской Спартакиады 2022 среди сильнейших спортсменов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, также федеральный Минспорт присвоил трём спортсменам Мурманской области – биатлонисту Илье Крылову, спортсмену по лыжному двоеборью Владимиру Малову и атлету пауэрлифтинга Марку Микитюку – звания мастеров спорта России.

Фото: https://gov-murman.ru