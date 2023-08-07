Уроженец Полярных Зорь Павел Самусенко вновь завоевал медали всероссийских соревнований

В Кузбассе впервые прошёл Кубок Чемпионов. Масштабные всероссийские соревнования по плаванию собрали в «Кузбасс-Арене» Кемерово более ста сильнейших спортсменов страны. На стартах выступили рекордсмены мира Евгения Чикунова и Климент Колесников, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Наш регион на соревнованиях представлял пловец Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска Павел Самусенко.

В первый соревновательный день заслуженный мастер спорта России стал лучшим на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине. Во второй – занял второе место на дистанции 100 метров на спине.

Вне официальной части Кубка Чемпионов состоялись эстафеты 4х50 метров, участие в которых приняли четыре сборные команды в составе: капитаны команд – члены сборной России по плаванию, и три спортсмена Кемеровской области-Кузбасса из числа участников соревнований. По итогам команда Павла Самусенко завоевала «серебро».

Напомним, что в апреле уроженцу Полярных Зорь было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Павел регулярно завоевывает медали высшей пробы на масштабных соревнованиях. Так, недавно он завоевал «серебро» и «бронзу» на финале Кубка России по плаванию. Талантливого спортсмена готовит к соревнованиям тренер Комплексной СШОР Мурманска Екатерина Лебедик, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru