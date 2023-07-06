Трассу Апатиты-Кировск ждёт реконструкцияВ Мурманской области сохраняется острая нехватка медиков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 14:00

Уроженец Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал «золото» и «серебро» на Кубке России по плаванию

Участниками третьего этапа Кубка России по плаванию в Иркутске стали порядка 300 спортсменов со всей страны. На стартовой тумбе в бассейне «Солнечный» — призёры олимпийских игр, чемпионы страны и заслуженные мастера спорта. Среди них — спортсмен Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска Павел Самусенко.

Соревнования такого уровня по плаванию в Прибайкалье проводят впервые. В течении двух дней спортсмены разыграли 32 комплекта наград. Павел Самусенко показал лучший результат на дистанции 100 м на спине и завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине.

Напомним, что ранее Павел Самусенко, которого тренирует Екатерина Лебедик, завоевал три награды на втором этапе Кубка России в Обнинске. Во Дворце спорта «Олимп» он завоевал «золото» на дистанции 100 м на спине, а также две бронзовые медали: на дистанции 100 м баттерфляй и на дистанции 50 м на спине. В апреле пловцу из Полярных Зорь присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Приказ об этом подписал министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области сохраняется острая нехватка медиков
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:00«Ученые люди». Научно-популярная программа, серия 3 (12+)15:30«Пограничный край». Документальный фильм (0+)16:45«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Сельхозсезон открыт: бизнесу Мурманской области срочно понадобились кадры, которым он готовы платить до 100000 рублей-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает слабеть, а юань укрепился против доллара США-PRO Энергетику (18+)+15%: Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Почти 500 «умных» счётчиков появятся в многоквартирных домах Мурманска и области до 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика