Уроженец Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал «золото» и «серебро» на Кубке России по плаванию

Участниками третьего этапа Кубка России по плаванию в Иркутске стали порядка 300 спортсменов со всей страны. На стартовой тумбе в бассейне «Солнечный» — призёры олимпийских игр, чемпионы страны и заслуженные мастера спорта. Среди них — спортсмен Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска Павел Самусенко.

Соревнования такого уровня по плаванию в Прибайкалье проводят впервые. В течении двух дней спортсмены разыграли 32 комплекта наград. Павел Самусенко показал лучший результат на дистанции 100 м на спине и завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине.

Напомним, что ранее Павел Самусенко, которого тренирует Екатерина Лебедик, завоевал три награды на втором этапе Кубка России в Обнинске. Во Дворце спорта «Олимп» он завоевал «золото» на дистанции 100 м на спине, а также две бронзовые медали: на дистанции 100 м баттерфляй и на дистанции 50 м на спине. В апреле пловцу из Полярных Зорь присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Приказ об этом подписал министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru