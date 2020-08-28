Ушёл из жизни Арви Иванович Хуттунен

Заслуженный художник РФ, заслуженный работник культуры РФ, почётный полярник, член Союза художников России, обладатель медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ветеран труда, лауреат премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» скончался 27 августа.

31 августа Арви Ивановичу должно было исполниться 98 лет.

В Мурманск Арви Иванович приехал в 1948 году. По признанию художника, в красоту северной природы он влюбился с первого взгляда, и это нашло отражение в его живописи. Его пейзажи отличаются необычными цветовыми решениями. На его полотнах сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики переливаются яркими красками, приобретая фантастический вид.

Арви Иванович принял участие более чем в 100 выставках в России и за границей. Является автором проектов реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске; им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Полярные Зори», кировские Дом техники и Дворец бракосочетаний, ловозерское кафе «Чум» и другие.

Выражаем искренние соболезнования близким и родным художника.

Прощание с Арви Ивановичем состоится 31 августа в 11.30 в здании областного морга по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева, 29а.