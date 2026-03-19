Ущерб от болезней трудоспособных россиян эксперты оценили в 3,5-4% ВВП

Потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн рублей в расчёте на 1000 работников в год. Такую оценку на форуме «Здоровое общество» привела главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Оксана Драпкина.

При этом в 2024 году в России насчитывалось 74,2 млн работающих граждан в возрасте от 15 лет, следует из данных Росстата. Таким образом, ущерб компаний от снижения производительности сотрудников может оцениваться примерно в 9,9 трлн рублей, подсчитали «Ведомости».

Исследование НМИЦ ТПМ охватило 314 тысяч россиян, занятых в разных отраслях экономики, пояснила газете замдиректора по научной и аналитической работе центра Анна Концевая. По её словам, из-за проблем со здоровьем 70% опрошенных работают неэффективно до двух часов в день. В отдельных случаях этот показатель может достигать 4,5 часа, добавила сенатор Галина Карелова.

Для снижения затрат компаний и своевременного выявления заболеваний в РФ проводятся выездные диспансеризации. В 2025 году они охватили 1,9 млн человек из 12,6 млн работающих граждан, которые страдают хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) и подлежат диспансерному наблюдению, уточнил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Всего же в прошлом году диспансеризацию прошло 104,3 млн граждан, в том числе 77,2 млн взрослых.

Озвученные Драпкиной цифры по финансовым потерям компаний из-за выхода на работу нездоровых сотрудников (133,2 млн рублей на 1000 работников в год), скорее всего, занижены, сказал «Ведомостям» замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Подсчитать все затраты, которые несут организации, практически невозможно, поэтому в подобных исследованиях учитываются лишь самые «лёгкие для анализа» переменные, пояснил он.

По словам эксперта, по причине неудовлетворительного состояния здоровья трудоспособных граждан страна может терять около 3,5-4% ВВП ежегодно.