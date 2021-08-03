Ущерб от экономических преступлений за полугодие превысил 142,6 миллиарда рублей

Сумма ущерба от экономических преступлений за первые шесть месяцев 2021 года превысила в России 142,6 миллиарда рублей, это на 74,5 миллионов рублей меньше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Как пишет ria.ru, продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку в 70 тысяч.

По данным Генпрокуратуры, более трети экономических преступлений (20,3 тысячи) совершены в крупном и особо крупном размере. Материальный ущерб, оцененный на досудебной стадии, превысил 142,6 миллиарда рублей, что на 74,5 миллионов рублей меньше, чем годом ранее.

В целом, по итогам 6 месяцев отмечается увеличение в пределах 4% числа предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершенных организованной группой или преступным сообществом (всего - 4,7 тысячи). В общей структуре организованной преступности их доля составляет около 36%.