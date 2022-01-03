Мурманская область. Арктика (16+)03.01.22 16:30
Ушла из жизни Раиса Ноттовна Минина
С прискорбием сообщаем, что 30 декабря 2021 года на 87-м году скончалась Раиса Ноттовна Минина.
Раиса Минина прожила в Мурманске всю жизнь, трудилась на благо города. Сначала технологом-нормировщиком на судоремонтном заводе Министерства морского флота, затем администратором Дома межрейсового отдыха моряков. Также Раиса Минина курировала стройку нового ДМО - сегодняшнего конгресс-отеля «Меридиан».
Гражданская панихида состоится 5 января в 11 утра в морге Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.
Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» приносит искренние соболезнования родным и близким Раисы Ноттовны.
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