Ушли из горсовета в Мурманскую областную Думу

В областном центре сегодня проходит внеочередное 29-е заседание Совета депутатов города Мурманска, на котором глава Мурманска Михаил Белошеев и глава администрации Мурманска Евгений Никора досрочно сложили свои полномочия после избрания в состав Мурманской областной Думы.

Депутаты приняли их отставки большинством голосов.

«Я продолжаю служить Мурманску, теперь уже в другом месте, многое ещё не удалось сделать, но многое сделано», - сказал Евгений Никора.

Белошеев поблагодарил коллег-депутатов «за доверие, поддержку и профессионализм».