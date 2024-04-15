Усилена административная ответственность за нарушение правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Закон устанавливает административную ответственность за нарушение требований к качеству выполнения работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Кроме этого, усилен контроль за сотрудниками, выполняющими указанные работы.

Увеличены штрафы за уклонение от замены газового оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, за самовольную замену оборудования без привлечения специализированной организации, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, документ уточняет положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающие административную ответственность за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

Полный текст закона опубликован по ссылке.