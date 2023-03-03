Усиление контроля работающие на территории работодателя сотрудники отмечают в 4 раза чаще, чем персонал на удаленке – «SuperJob»

24% работающих на территории компании и 6% россиян на удалёнке отмечают усиление контроля со стороны работодателя за последние 3 месяца. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Сотрудников на удалёнке, отмечающих усиление контроля за их работой в течение последних 3 месяцев, лишь 6%. Очевидно, возможность трудиться из дома оставили лишь для самых организованных и ответственных.

24% тех, кто ходит на работу, отмечает ужесточение трудовой дисциплины и усиление контроля за работниками за последние 3 месяца. Мужчины говорят о возросшем контроле чаще женщин (25 и 18% соответственно). Респонденты до 34 лет — чаще тех, кто старше (26 и 21% соответственно). Больше всего же тех, кто наблюдает усиление мер контроля за персоналом, — среди россиян с зарплатой более 80 тысяч рублей в месяц (27%).

Судя по контекстному анализу комментариев, в число наиболее упоминаемых мер входят: установление системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима, усиление контроля соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, а также ужесточение политики информационной безопасности.

Время проведения опроса: 20—28 февраля 2023 года.