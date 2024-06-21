В магазинах Мурманской области с 11 по 17 июня 2024 года цены возросли на картофель (на 14,9%), яблоки (на 5,5), гречневую крупу (на 2,1), мороженую неразделанную рыбу, пшеничную муку (на 0,8), репчатый лук (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период, снижение цен зафиксировано на пищевую поваренную соль (на 4,1%), свежую белокочанную капусту (на 2,4), чёрный байховый чай (на 2,2), куриные яйца (на 1,9), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,8), охлаждённые и мороженые куры, вермишель (на 1,4), сливочное масло (на 1,1), шлифованный рис (на 0,7), сахарный песок (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране, как сообщает Росстат, с 11 по 17 июня этого года произошёл рост цен на плодоовощную продукцию +1,6%, в том числе на картофель +7,9%, яблоки +3,1%, лук репчатый +1,3%, морковь +1,2%, свеклу столовую +1,1%, огурцы +0,5%. Цены пошли вверх и на говядину, баранину, хлеб пшеничный и масло сливочное +0,3%, сахар-песок и хлеб ржаной +0,2%, мясо кур, колбасы варёные, полукопчёные и варёно-копчёные, консервы мясные, овощные, фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания, молоко пастеризованное и стерилизованное, сметану, масло подсолнечное, муку пшеничную, пшено, печенье, чай черный, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В этот же период снизились цены на капусту белокочанную (-3,6%), помидоры (-1,9%) на яйца куриные (-1,2%), маргарин (-0,4%), творог (-0,3%), сосиски, сардельки (-0,2%), макаронные изделия и вермишель (-0,1%).

Как сообщает статистическое ведомство, инфляция в России с 11 по 17 июня составила 0,17%. С начала месяца рост цен в стране к 17 июня составил 0,36%, с начала года - 3,59%.

Ускорение инфляции с 11 по 17 июня во многом связано со значительным удорожанием картофеля, а также существенным ростом цен на авиаперелеты.