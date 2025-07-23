Условия для реабилитации участников СВО должны быть созданы в муниципалитетах Мурманской области – Андрей Чибис

О работе первого в России духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества», который был открыт в Мурманске 23 февраля 2025 года, на оперативном совещании в начале этой недели подробно рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина. Его главная цель – способствовать социальной адаптации и восстановлению здоровья участников СВО.

Трёхэтажное здание Центра при храме Спаса на водах оснащено тренажёрным залом с широким набором силовых тренажёров и кардиозоной, имеется большой многофункциональный зал для занятия различными видами спорта, массажный кабинет, кабинет физиотерапевта, гостевая зона с детской комнатой.

«Поддержка ветеранов боевых действий и их близких – наш приоритет и наша обязанность. Среди первоочередных задач правительства Мурманской области – комплексная интеграция участников специальной военной операции во все сферы общественной жизни, в том числе обеспечение их социальной и медицинской реабилитации», – сказала Анна Головина.

Вице-губернатор отметила, что с момента открытия Центр посетили более 1700 раз. Для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей он работает бесплатно со вторника по воскресенье. Воспользоваться услугами тренажёрного и спортивного залов можно через онлайн-запись на платформе «СБЕРа» «Спорт рядом», записаться на массаж и в физиокабинет – через администратора.

В ДРСЦ также организована работа кабинета консультативной помощи, который оснащён портативным медицинским оборудованием для проведения физиотерапии. Приём ведёт врач физической и реабилитационной медицины. Кроме того, на базе Центра для участников СВО и членов их семей проводятся различные мероприятия. Например, недавно состоялся патриотический турнир по самбо «Ветеран», мастер-класс и семинар от легендарного тренера, обладателя чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Марко Мачадо.

Анна Головина напомнила, что работа по обеспечению реабилитации участников спецоперации средствами адаптивной физической культуры и спорта ведётся по поручению губернатора с 2024 года. Региональным Минспортом совместно с фондом «Защитники Отечества» был разработан и запущен пилотный проект «Спорт для СВОих».

Так, участники СВО могут бесплатно посещать пространства «СОПКИ.СПОРТ», а также плавательные бассейны в рамках проекта «Час здоровья». Достигнута договоренность с владельцами горнолыжных склонов в Мурманске, Полярных Зорях, Мончегорске и Кировске о возможности бесплатного посещения данных объектов.

«В дальнейшем мы планируем организовать среди участников СВО соревнования по командным видам спорта. В частности, в сентябре в парке «Патриот» состоятся очередные соревнования «Герои Севера – Заполярный рубеж», где также примут участие наши бойцы», – подытожила вице-губернатор.

«Коллеги, важно, чтобы условия для реабилитации были созданы на базе спортивных учреждений во всех муниципалитетах Мурманской области, где проживают наши бойцы. Прошу совместно с Минспортом проработать этот вопрос и подготовить соответствующий набор мероприятий – какое дополнительное оборудование необходимо приобрести, в том числе для пространств «СОПКИ.СПОРТ», – прокомментировал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550779/#&gid=1&pid=1