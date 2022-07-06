Условия льготной ипотеки в России изменились

Правительство Российской Федерации по предложению Президента страны Владимира Путина изменило условия льготной ипотеки при покупке гражданами, в частности, нового жилья у застройщиков.

Исходя из содержания постановления правительства Российской Федерации от 20.06.2022 № 1109 «О внесении изменений в Правила возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 - 2022 годах» для кредитных договоров, начиная с 21 июня 2022 года, закреплена ставка не более 7% годовых.

Если договор заключён с 1 мая 2022 до 20 июня 2022 включительно, максимальная ставка по-прежнему составляет 9%.

Новая предельная ставка применяется к части кредита, которая не превышает:

- 12 млн рублей – для жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

- 6 млн рублей – в других регионах.

В отношении остальной суммы устанавливается другая ставка. В ряде случаев стороны вправе зафиксировать в договоре ставку выше предельной, отмечает Министерство юстиции Мурманской области.