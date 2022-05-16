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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 15:00

Условиями труда на работе довольны 46% трудящихся в СЗФО

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе массового опроса россиян выяснила, что лишь 14% жителей Северо-Запада оценивают условия труда на своём нынешнем или последнем месте работы на пять баллов из пяти. Чаще всего максимальную оценку давали высший менеджмент (28%), маркетологи и ИТ-специалисты (по 25%).

Ещё треть опрошенных жителей СЗФО (32%) поставили своим условиям труда четверку. 33% оценили их удовлетворительно – на тройку. 13% работников считают, что их условия труда заслуживают только два балла из пяти, ещё 6% и вовсе поставили единицу, остальные затруднились с ответом.

С точки зрения профессии чаще всего самые низкие оценки условиям труда ставили медики и фармацевты (из них 24% оценили условия на работе на один-два балла из пяти). Близко к ним по недовольству условиями труда стоят представители сферы административного персонала (21% недовольных поставили 1 и 2 балла из пяти), а также транспортники (22% недовольных).

Среди тех, кто оценил условия труда на тройку и ниже, 76% жителей СЗФО признались, что именно этот фактор стал причиной смены работы. В частности, так ответили 85% респондентов из сферы транспорта и логистики, 80% HR-специалистов и 77% работников продаж.

При этом 86% жителей СЗФО недовольных условиями труда на работе готовы смириться с этим, если будут получать высокую заработную плату: как правило, это строители (82%) и маркетологи (80%). Также 45% согласны простить компании плохие условия труда при дружном и сплоченном коллективе. Кроме того, из-за страха поиска новой работы 10% опрошенных на Северо-Западе также готовы мириться с плохими условиями труда. 2% закроют глаза на проблемы с организацией труда, чтобы не испортить хорошие отношения с начальством. Категорично настроены лишь 8% – именно столько респондентов ни по каким причинам не готовы оставаться в компании с плохими условиями.

Интересно, что две трети работников, оценивших условия труда на тройку и ниже, пытались изменить ситуацию: 65% по собственной инициативе, 12% – коллективно. Из них 68% потерпели неудачу, 29% смогли улучшить условия на месте работы хотя бы частично, а 3% отвоевали улучшения полностью. Чаще всего успехов в отстаивании своих интересов добивались представители производственной (53%), строительной (40%) сфер, маркетологи (37%), а также юристы (50%).

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