Услуга «наличные на кассе» теперь доступна в 259 торговых точках Мурманской области

В Мурманской области продолжает развиваться сервис «наличные на кассе». По данным на 1 июля 2025 года, услуга по снятию наличных с карты на кассах торгово-сервисных предприятий доступна в 259 магазинах и автозаправках региона. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Больше всего торговых точек, где доступен сервис «наличные на кассе», расположено в Мурманске, Апатитах и Мончегорске. Также они и есть и в разных сельских населенных пунктах региона.

«Преимущества услуги «наличные на кассе» очевидны. Прежде всего, это удобный способ снять небольшую сумму с карты, если поблизости нет отделения банка или банкомата. Сервис интересен и для бизнеса, поскольку с его помощью можно не только привлечь дополнительных клиентов, но и сократить затраты на инкассацию В Мурманской области только в прошлом году возможностью снять деньги в магазинах и на автозаправках воспользовались почти 120 тысяч раз. С помощью этой услуги жители и гости нашего региона сняли со своих банковских карт свыше 250 млн рублей», – прокомментировала эксперт Отделения Банка России по Мурманской области. Марьяна Пискунова.

Услуга «наличные на кассе» даёт возможность покупателю снять со своей банковской карты в день до 5 тысяч рублей, максимальная сумма в месяц – не более 30 тысяч рублей. Узнать, оказывается ли данная услуга в конкретном магазине или АЗС, можно по специальному информационному стикеру на входе или непосредственно у продавца. Снять наличные с карты можно только вместе с оплатой покупки – со счёта спишутся стоимость товара и необходимая сумма наличных.