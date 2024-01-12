Услугами физических лиц, оформивших статус самозанятого, пользуется каждая шестая компания

Самозанятых чаще всего привлекают в сферах строительного проектирования, информационных технологий и дизайне. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Преимущества сотрудничества с самозанятыми для работодателей очевидны: компания освобождается от уплаты налогов и взносов — вместо этого поставщик услуг платит налог на профессиональный доход, привлечение самозанятых позволяет компаниям не «раздувать» штат. Сегодня 17% предприятий и организаций пользуются услугами самозанятых граждан. Чаще всего лица с подобным статусом выполняют работы в сфере проектирования зданий и сооружений, информационных технологий, дизайна, маркетинга и грузоперевозок.

Время проведения опроса: 1—28 декабря 2023 года.