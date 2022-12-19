Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания

Число компаний, привлекающих к работе самозанятых, растёт и составляет сегодня 20%. Работодателей, уже оценивших преимущества такого сотрудничества, больше всего в сферах логистики, строительства и услуг. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Сегодня услугами граждан со статусом самозанятых пользуется каждая пятая российская компания (20%) — и это число стабильно увеличивается. Чаще всего самозанятые выполняют работы в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики. Чуть реже их привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов. Не пользуются услугами самозанятых 73% компаний.

Работодателей, которые успели оценить все плюсы сотрудничества с независимыми поставщиками услуг, среди малого бизнеса больше, чем среди крупных организаций (23%). Чаще всего привлекают самозанятых компании из сфер логистики (30%), строительства (28%) и услуг (24%).

Время проведения: 1—14 декабря 2022 года.