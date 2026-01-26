По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания страны

К услугам лиц, оформивших статус самозанятых, прибегает каждая пятая компания. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учёта ИП), оформивших статус самозанятого, в декабре 2025 года достигло 14,6 млн. По данным «SuperJob», на январь 2026 года услугами граждан со статусом самозанятого пользуется каждый пятый работодатель в России (20%). Причём малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой (по 22%).

В то же время среди крупных компаний со штатом более 1000 сотрудников эта практика распространена значительно реже — лишь 13% из них пользуются такими услугами. Таким образом, гибкие формы занятости более востребованы в секторе малого и среднего бизнеса.

Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет определить ключевые сферы, где их труд интегрирован в бизнес-процессы компаний наиболее плотно. Лидером по количеству упоминаний являются строительство и проектирование. На втором месте — логистика и грузоперевозки.

В топ-3 вошла и сфера информационных технологий. Бизнесом также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

Время проведения опроса: 12—21 января 2026 года.

