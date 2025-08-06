Услугами телемедицины в течение последнего года воспользовался каждый девятый россиянин

Каждый девятый россиянин пользовался услугами телемедицины в течение последнего года. Удовлетворенных онлайн-консультациями врачей становится больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

11% россиян консультировались с врачами онлайн в течение последнего календарного года, каждый четвертый из них — прямо на работе.

Женщины пользуются сервисами телемедицины вдвое чаще мужчин (15% против 7% соответственно). Молодёжь до 35 лет — чаще тех, кто старше (14% против 9% среди респондентов от 35 до 45 лет и 10% среди тех, кому более 45 лет).

За два года число пользователей, удовлетворенных услугами телемедицины в той или иной мере, выросло на 14 процентных пунктов. Россияне стали чаще обращаться за телемедицинскими консультациями прямо с рабочих мест (+3 п.п. к 2023 году).

Время проведения опроса: 8—15 июля 2025 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/