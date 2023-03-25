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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.23 13:00

Успех – это по мнению россиян…

В разрезе профессий самыми уверенными в себе и своей успешности оказались представители сферы производства (63% позитивных ответов), медицины (60%), а также эйчары (58%). Наименее уверены в своём успехе представители рабочих профессий (71% негативных ответов), респонденты из сферы искусства и масс-медиа (62%), а также науки и образования (55%).

Служба исследований hh.ru опросила россиян и выяснила, насколько они чувствуют себя успешными, что в их понимании входит в топ качеств успешного человека.

Исследование показало, что абсолютно точно уверены в своей успешности с точки зрения карьеры, саморазвития и личной жизни лишь 9% россиян, прошедших опрос. Ещё 35% в целом довольны собой и считают, что периодически приходят к успеху в тех или иных делах. Противоположной точки зрения придерживаются 44% респондентов – они не считают себя успешными. Остальные 12% затруднились ответить. Интересно, что в разрезе должностей респондентов наиболее успешными себя ощущают руководители отделов или подразделений – 73% ответили позитивно. А наименее успешными, как оказалось, считают себя линейные специалисты (58% негативных ответов о себе).

В разрезе профессий самыми уверенными в себе и своей успешности оказались представители сферы производства (63% позитивных ответов), медицины (60%), а также эйчары (58%). Наименее уверены в своём успехе представители рабочих профессий (71% негативных ответов), респонденты из сферы искусства и масс-медиа (62%), а также науки и образования (55%) (наглядно на диаграмме). 

Кроме того, в ходе опроса служба исследований hh.ru попросила респондентов назвать топ-5 наиболее важных показателей, которые соответствуют образу успешной женщины и мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха для женщин и мужчин стали одни и те же показатели: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества.

Среди показателей для мужчин преобладают над женскими показателями: высокие жизненные цели, карьера, широкий круг знакомств, большой заработок, своя жилплощадь, а также собственный бизнес. Среди показателей для женщин преобладают над мужскими: уверенность в себе, постоянное обучение новому, уход за собой, уважение к другим, энергичность и позитивность, многочисленные путешествия, а также умение всё успевать.

показатели успешности

для женщин

для мужчин

Уверен(а) в себе

58%

52%

Постоянно обучается, развивается и самосовершенствуется

56%

44%

Материально независим(а)

49%

48%

Ставит высокие жизненные цели и достигает их

41%

50%

Обладает лидерскими качествами

32%

39%

Ухаживает за собой

31%

21%

Уважает окружающих и ко всем относится дружелюбно

29%

25%

Всегда энергичен(чна) и позитивен(вна)

25%

19%

Строит карьеру

21%

23%

Имеет семью

20%

20%

Имеет широкий круг полезных знакомств

19%

21%

Много зарабатывает

17%

30%

Все успевает

14%

11%

Имеет свою жилплощадь

13%

19%

Занимает руководящую должность

12%

19%

Много путешествует

10%

6%

Имеет собственный бизнес

10%

17%

Водит собственный автомобиль

8%

10%

Любит готовить

4%

2%

Имеет более 1 000 подписчиков в социальных сетях

0,4%

0,3%

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