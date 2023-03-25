Успех – это по мнению россиян…

В разрезе профессий самыми уверенными в себе и своей успешности оказались представители сферы производства (63% позитивных ответов), медицины (60%), а также эйчары (58%). Наименее уверены в своём успехе представители рабочих профессий (71% негативных ответов), респонденты из сферы искусства и масс-медиа (62%), а также науки и образования (55%).

Служба исследований hh.ru опросила россиян и выяснила, насколько они чувствуют себя успешными, что в их понимании входит в топ качеств успешного человека.

Исследование показало, что абсолютно точно уверены в своей успешности с точки зрения карьеры, саморазвития и личной жизни лишь 9% россиян, прошедших опрос. Ещё 35% в целом довольны собой и считают, что периодически приходят к успеху в тех или иных делах. Противоположной точки зрения придерживаются 44% респондентов – они не считают себя успешными. Остальные 12% затруднились ответить. Интересно, что в разрезе должностей респондентов наиболее успешными себя ощущают руководители отделов или подразделений – 73% ответили позитивно. А наименее успешными, как оказалось, считают себя линейные специалисты (58% негативных ответов о себе).

В разрезе профессий самыми уверенными в себе и своей успешности оказались представители сферы производства (63% позитивных ответов), медицины (60%), а также эйчары (58%). Наименее уверены в своём успехе представители рабочих профессий (71% негативных ответов), респонденты из сферы искусства и масс-медиа (62%), а также науки и образования (55%) (наглядно на диаграмме).

Кроме того, в ходе опроса служба исследований hh.ru попросила респондентов назвать топ-5 наиболее важных показателей, которые соответствуют образу успешной женщины и мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха для женщин и мужчин стали одни и те же показатели: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества.

Среди показателей для мужчин преобладают над женскими показателями: высокие жизненные цели, карьера, широкий круг знакомств, большой заработок, своя жилплощадь, а также собственный бизнес. Среди показателей для женщин преобладают над мужскими: уверенность в себе, постоянное обучение новому, уход за собой, уважение к другим, энергичность и позитивность, многочисленные путешествия, а также умение всё успевать.