Успех – это по мнению россиян…
Служба исследований hh.ru опросила россиян и выяснила, насколько они чувствуют себя успешными, что в их понимании входит в топ качеств успешного человека.
Исследование показало, что абсолютно точно уверены в своей успешности с точки зрения карьеры, саморазвития и личной жизни лишь 9% россиян, прошедших опрос. Ещё 35% в целом довольны собой и считают, что периодически приходят к успеху в тех или иных делах. Противоположной точки зрения придерживаются 44% респондентов – они не считают себя успешными. Остальные 12% затруднились ответить. Интересно, что в разрезе должностей респондентов наиболее успешными себя ощущают руководители отделов или подразделений – 73% ответили позитивно. А наименее успешными, как оказалось, считают себя линейные специалисты (58% негативных ответов о себе).
В разрезе профессий самыми уверенными в себе и своей успешности оказались представители сферы производства (63% позитивных ответов), медицины (60%), а также эйчары (58%). Наименее уверены в своём успехе представители рабочих профессий (71% негативных ответов), респонденты из сферы искусства и масс-медиа (62%), а также науки и образования (55%) (наглядно на диаграмме).
Кроме того, в ходе опроса служба исследований hh.ru попросила респондентов назвать топ-5 наиболее важных показателей, которые соответствуют образу успешной женщины и мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха для женщин и мужчин стали одни и те же показатели: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества.
Среди показателей для мужчин преобладают над женскими показателями: высокие жизненные цели, карьера, широкий круг знакомств, большой заработок, своя жилплощадь, а также собственный бизнес. Среди показателей для женщин преобладают над мужскими: уверенность в себе, постоянное обучение новому, уход за собой, уважение к другим, энергичность и позитивность, многочисленные путешествия, а также умение всё успевать.
|
показатели успешности
|
для женщин
|
для мужчин
|
Уверен(а) в себе
|
58%
|
52%
|
Постоянно обучается, развивается и самосовершенствуется
|
56%
|
44%
|
Материально независим(а)
|
49%
|
48%
|
Ставит высокие жизненные цели и достигает их
|
41%
|
50%
|
Обладает лидерскими качествами
|
32%
|
39%
|
Ухаживает за собой
|
31%
|
21%
|
Уважает окружающих и ко всем относится дружелюбно
|
29%
|
25%
|
Всегда энергичен(чна) и позитивен(вна)
|
25%
|
19%
|
Строит карьеру
|
21%
|
23%
|
Имеет семью
|
20%
|
20%
|
Имеет широкий круг полезных знакомств
|
19%
|
21%
|
Много зарабатывает
|
17%
|
30%
|
Все успевает
|
14%
|
11%
|
Имеет свою жилплощадь
|
13%
|
19%
|
Занимает руководящую должность
|
12%
|
19%
|
Много путешествует
|
10%
|
6%
|
Имеет собственный бизнес
|
10%
|
17%
|
Водит собственный автомобиль
|
8%
|
10%
|
Любит готовить
|
4%
|
2%
|
Имеет более 1 000 подписчиков в социальных сетях
|
0,4%
|
0,3%