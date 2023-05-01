Доля просмотров сериала «Заполярный вальс» в дни показа не опускалась ниже 20%, а в пиковые моменты была больше 26%. Это значит, что каждый четвертый зритель России включал в 21.20 канал «Россия-1» и смотрел фильм, главные события которого разворачивались в Мурманской области. Об этом в письме губернатору Мурманской области сообщила директор компании «Гамма» Галина Лифанова, которая работала над созданием сериала со ссылкой на исследования TNS.

Лента рассказывает о молодой женщине-враче, которая, бросив успешную карьеру в столице и жениха, уезжает на Север, чтобы работать простым врачом в скромной областной больнице. Здесь она разгадывает тайну гибели свой матери, которая пропала 20 лет назад, и находит свою любовь.

Режиссёр Феликс Герчиков вдумчиво работал над созданием ленты, тщательно выстраивая кадры в сценах, снятых на северной натуре. Зрители запомнили дом главной героини в Белозерске, снятый на берегу озера в Мончегорске на улице Красноармейской. А вот местом расположения мэрии стал уже город Кировск. В фильме часто звучал город Мурманск, часть событий происходила именно в областном центре. Успех 16-серийного «Заполярного вальса» так впечатлил его создателей, что они всерьёз задумываются о съёмках продолжения.

«В этой ленте всё удачно сложилось. Мы соединили детектив, медицинский процедурал, классическую мелодраму и арктическую экзотику. И эти пропорции оказались очень точными. А характеры наши сценаристы писали с настоящих жителей севера: сильных, честных и решительных. И с образом главной героини мы угадали», – считает создатель сериала, генеральный директор компании «Гамма» Галина Лифанова.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, компания «Гамма» получила на съёмки сериала поддержку из областного бюджета в качестве рибейта – возврата части средств, потраченных на съёмки в нашем регионе. Региональный Центр развития кинопроизводства на протяжении всех съёмок оказывал информационную и организационную поддержку съёмочной группе.

Фото: https://gov-murman.ru