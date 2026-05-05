Успехи мурманских спортсменов на всероссийских соревнованиях

С 1 по 3 мая в Москве проходили XXV Международные спортивные игры детей городов‑героев. Сборная Мурманска достойно представила город в пяти дисциплинах: лёгкой атлетике, футболе, шахматах, настольном теннисе и многоборье комплекса ГТО.

Ярким достижением стала серебряная медаль в лёгкой атлетике — её завоевала воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №4 Ксения Либерова. На дистанции 100 метров спортсменка показала впечатляющий результат — 12,64 секунды. Этот успех — заслуженное признание упорных тренировок и таланта атлетки.

2–3 мая в Архангельске состоялись Всероссийские соревнования «Кубок пяти морей на призы Росрыболовства» по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет. Воспитанники спортивной школы №13 продемонстрировали отличную подготовку и волю к победе, завоевав множество наград. Вот имена мурманчан, поднявшихся на пьедестал: София Тарасова (тренер — Виталий Аспер) — 2‑е место; Алиса Романенкова и Юрий Иванов (тренер — Никита Горохов) — 3‑е место; Екатерина Цветкова и Карина Сергеева (тренер — Олег Хорев) — 3‑е место; Полина Миронова (тренер — Иван Клевлин) — 3‑е место.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32387&page=1