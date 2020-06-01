Успехи мурманского образования

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора встретились с директорами образовательных учреждений, которые в этом году достойно представили систему мурманского образования на региональном и федеральном уровнях.

На протяжении последних лет Мурманский политехнический лицей, Мурманский международный лицей, Мурманский академический лицей, лицей № 2 регулярно входят в ТОП-500, ТОП-100 «Лучшие школы Российской Федерации».

Ежегодно школы, лицеи и гимназии заполярной столицы становятся победителями федеральных и региональных конкурсов на получение грантов. В этом году СОШ № 36 и гимназия № 8 получили федеральную поддержку на реализацию проектов в системе общего образования. Гимназия № 8, гимназия № 6, Мурманский политехнический лицей, Мурманский академический лицей и СОШ №11 получили региональные гранты.

– Дополнительное финансирование поможет расширить функционал учебных заведений, реализовать интересные идеи, а также вовлечь в науку еще больше школьников, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Этот год стал для всех непростым. Тем не менее, наша система образования оказалась готова ко всем трудностям. Наши учителя еще раз доказали, что способны работать в самых разных, подчас экстремальных условиях.

В этом году в список двухсот лучших школ страны вошла мурманская гимназия №3, по итогам конкурса конкурса «Школа года-2020». В состязании приняли участие 22908 учреждений со всех регионов страны. Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА - 2020» стал одним из эффективных общероссийских инструментов по созданию модели школы будущего.

В этом году по данным рейтингового агентства «RAEX» (РАЭКС-Аналитика) Мурманский политехнический лицей и Мурманский академический лицей вошли в число лучших образовательных учреждений страны. Рейтинг основывается на данных о приемных кампаниях.

– Огромное спасибо всем педагогам за качественную работу и профессиональное отношение к делу, – обратился к присутствующим глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Подводя итоги, мы не забываем и о будущем. Так, ремонтная кампания уже охватила большинство образовательных учреждений нашего города.