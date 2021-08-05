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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 15:00

Успехи российской сборной в плавании важны для 39% россиян

Из 27 дисциплин, на которые заявлены российские олимпийцы, выступающие в Токио под нейтральным флагом, самые популярные у наших болельщиков — плавание, спортивная и художественная гимнастика. Такой результат получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, интересующихся успехами российской сборной на Олимпийских играх.

Успехи российской сборной в плавании важны для 39% россиян. Результаты в спортивной гимнастике интересны каждому третьему опрошенному. В художественной гимнастике — 28%. В топ-5 самых интересных видов спорта, где соревнуются российские спортсмены, также вошли волейбол (27%) и легкая атлетика (25%). Состязания по прыжкам в воду и стрельбе интересны каждому пятому.

Топ-3 видов спорта, интересных женщинам: художественная гимнастика (42%), спортивная гимнастика (41%) и плавание (39%). У мужчин другие приоритеты: плавание (37%), волейбол (31%) и борьба (29%). Помимо единоборств мужчины чаще женщин интересуются стрельбой, теннисом, баскетболом и тяжелой атлетикой. Кроме однозначной любви женщин к художественной и спортивной гимнастике, прыжки в воду и синхронное плавание среди них значительно популярнее, чем чаще среди мужчин.

Для молодёжи до 24 лет больше всего интересны результаты в волейболе и спортивной гимнастике (по 23%), лёгкой атлетике (22%) и плавании (21%). Россиянам старше 45-ти больше всего важны результаты в плавании (50%), спортивной (44%) и художественной (37%) гимнастике. Нужно отметить, что старшее поколение практически за все виды спорта болеет гораздо активнее молодёжи.

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