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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.24 13:00

Успешная реализация федеральных программ и мероприятий плана «На Севере – жить» позволили за пять лет вдвое сократить число вакантных мест в сфере образования Кольского Заполярья

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, благодаря мерам поддержки за последние два года в систему образования Мурманской области привлечено около 1,5 тысячи педагогов, в два раза сокращено число вакансий. Об этом вчера на оперативном совещании доложила и.о. министра образования и науки Диана Кузнецова.

По федеральной программе «Земский учитель», предусматривающей выплату специалисту в размере 1 миллиона рублей, с 2020 по 2024 год в регион приехали 47 педагогов. По программе «Арктический учитель», поддержанной губернатором Андреем Чибисом, с 2023 года в Мурманскую область прибыли 40 педагогов, специалисты получили выплаты от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей в зависимости от стажа. В рамках региональной программы «Курс на Север» за два года в образовательные организации региона переехал 101 педагог. 92 педагогам, переехавшим в регион, предоставили муниципальное жилье, 26 педагогов получили сертификат в 1,5 миллиона рублей на приобретение (строительство) жилого дома по программе «Свой дом в Арктике». Ежемесячную компенсацию за аренду жилья в размере до 25 тысяч рублей получают 77 прибывших в регион педагогов.

Полярные надбавки начисляются в полном объеме с первого дня работы всем педагогическим работникам в возрасте до 35 лет.

«Фактически начисленная заработная плата педагога – молодого специалиста не может быть ниже 50 тысяч рублей. Также молодые специалисты получают единовременное пособие в размере 6 должностных окладов при трудоустройстве, а затем в течение трёх лет работы – ежемесячную 20% надбавку к должностному окладу», – сообщила глава профильного ведомства.

Более 200 молодых педагогов, приступивших к работе в школах, детских садах и колледжах с 1 сентября 2023 года и проработавших полный учебный год, получат выплату в 100 тысяч рублей.

Ежемесячную выплату за классное руководство в размере до 31 тысяч руб. получают 3700 классных руководителей. Аналогичную выплату за кураторство в учреждениях СПО в размере до 23 тысяч рублей получают 500 педагогов. Ежемесячную выплату в размере 11,5 тысячи рублей получают 179 советников директора по воспитанию. Кроме того, за счет регионального бюджета осуществляется доплата педагогам, выполняющим функции руководителей школьных спортивных клубов, объём выделенных средств на 2024 год составил более 37 млн рублей.

45 заслуженных учителей РФ получают повышенную выплату в 20 тысяч рублей ежемесячно. Установлены доплаты педагогам за квалификационную категорию – одни из самых высоких по России: 10 тысяч рублей за первую категорию и 15 тысяч рублей – за высшую, их получают 7,6 тысячи педагогов. Победители и призеры региональных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» получают премии от 100 до 300 тысяч рублей, конкурса «Сердце отдаю детям» – от 100 до 250 тысяч рублей.

С 2022 года проводится конкурсный отбор школ региона на поощрение за образовательные результаты. Грант победителю включает средства на премирование педагогических работников, показывающих высокие образовательные достижения. За три года именно на премии направлено около 40 млн рублей.

Как сообщила и.о. министра образования и науки Диана Кузнецова, все перечисленные меры способствуют повышению престижа профессии учителя. В новом стратегическом плане «На Севере – жить» педагогика включена в перечень топ-20 образовательных направлений. За три года число профильных психолого-педагогических классов увеличилось с 4 до 27, сегодня в них учится более 600 старшеклассников. На педагогических специальностях по программам среднего профессионального и высшего образования обучается около 2,4 тысячи студентов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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