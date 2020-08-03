Успешная рыбалка североморца-браконьера обойдётся ему в 82 тысячи рублей

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Полицейскими было установлено, что 47-летний житель флотской столицы, находясь на озере Домашнее, незаконно, с помощью спиннинга осуществил вылов трёх экземпляров рыбы сёмга. Соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов мужчина не имел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, согласно заключению эксперта, ущерб, причиненный его действиями водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет свыше 82 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде.