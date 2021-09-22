Успешно завершён межфлотский переход плавдока «Свияга» с АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» с Северного флота в Санкт-Петербург

Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» ночью с 20 на 21 сентября прошёл Неву после разводки мостов и прибыл на судостроительный завод «Северная верфь». Об успешном завершении буксировки доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, все технические средства плавдока «Свияга» функционировали в штатном режиме. Личный состав команды дока выполнил свои задачи.

По указанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова плавдок, после швартовки к причалу предприятия «Северная верфь», осмотрели заместитель главнокомандующего ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов и заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов.

В настоящее время специалисты «Северной верфи» приступили к подготовке плавдока «Свияга» к выводу из него подводной лодки К-3. Работы займут несколько дней.

Затем подводную лодку подготовят для последующей буксировки в Кронштадт, где на ней спланирован соответствующий объем работ для преобразования ее в музей. Дата буксировки в Кронштадт будет определена отдельным решением.

«Ленинский комсомол» - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка»). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить её для истории.