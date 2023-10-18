Успешно завершена буксировка ППБУ «Северное Сияние» из Мурманска в бухту Соколовская Приморского края
Платформу провели по Севморпути через 8 арктических морей и северо-западную часть Тихого океана.
17 октября завершена буксировка полупогружной плавучей буровой установки (ППБУ) «Северное Сияние» из порта Мурманск в бухту Соколовская (Приморский край).
Как пишет vk.com/wall-170364474_1805, буксировка выполнена через акваторию Северного морского пути, протяженность маршрута составила 5901 морскую милю. ППБУ установили на якоря в бухте Соколовская.
В буксировке принимали участие транспортно-буксирные суда «Сатурн» и «Нептун», «Казанин эксплорер» (Kazanin Explorer) и «Алеут».
ППБУ «Северное сияние» (принадлежит ПАО «Газпром») относится к самоходным плавучим буровым установкам катамаранного типа с двумя понтонами и шестью стабилизирующими колоннами, поддерживающими верхнее строение. ППБУ имеет водоизмещение 59260 тонн и экипаж 78 человек.
Фото: https://vk.com/@gazprom_nedra-kompaniya-gazprom-nedra-provela-kompleksnoe-uchenie-v-kolsko