Успешно завершился первый поток программы амбассадоров Мурманской области «Вернусь с друзьями»

В марте 2025 года 40 студентов, обучающихся в вузах за пределами Мурманской области, стали амбассадорами региона. Среди них — уроженцы Заполярья, продолжающие обучение в других городах России, а также молодые люди, которые мечтали увидеть русскую Арктику и познакомиться с перспективами жизни на Севере. Многие уже прошли практику в рамках проекта «Курс на Север» и активно делятся своим опытом, вдохновляя других выбирать Мурманскую область для учёбы, работы и карьерного развития.

География участников охватила крупнейшие города России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Саратов, Ульяновск, а также Королевство Марокко, что подчёркивает растущий международный интерес к региону.

За восемь месяцев работы амбассадоры представляли Мурманскую область в социальных сетях, на молодёжных площадках и в университетах, рассказывали о возможностях жизни и профессионального роста, проводили встречи и презентации, помогая привлекать молодых специалистов на Север. За два года работы проекта «Курс на Север» в Кольское Заполярье уже переехали 842 человека, из которых 504 — специалисты, а 338 — члены их семей, что подтверждает эффективность программы.

Кульминацией потока стала трёхдневная поездка 14 самых активных амбассадоров в столицу русской Арктики — Мурманск. Участники посетили ключевые культурные и исторические объекты, в том числе атомный ледокол «Ленин», увидели северное сияние, познакомились с особенностями северной природы и приняли участие в итоговом мероприятии программы. По словам участников, поездка укрепила их связь с регионом и стала важным шагом в формировании будущего профессионального сообщества молодых северян.

Программа реализуется комитетом молодёжной политики Мурманской области совместно с проектом «Курс на Север» в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!» до 2030 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558614/#&gid=1&pid=5