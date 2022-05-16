Успешно завершив учение корабли Кольской флотилии вернулись в базы после учения в Баренцевом море

Корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота завершили отработку практических задач командно-штабного учения в Баренцевом море и прибыли в основной пункт базирования – город Полярный.

Учение проходило в течение нескольких дней. В нём приняли участие две минно-тральные группы и малый противолодочный корабль «Юнга». В морских полигонах боевой подготовки флота они военные моряки отработали задачи по противоминной и противолодочной обороне сил флота при обеспечении их развёртывания.

На первом этапе учение базовые тральщики «Ядрин» и «Ельня» выполнили контрольно-разведывательный поиск мин с применением трального вооружения, а экипаж МПК «Юнга» отработал поиск подводных лодок условного противника. Затем к учению присоединились морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовый тральщик «Соловецкий юнга».

На завершающем этапе манёвров малый противолодочный корабль «Юнга» осуществил минные постановки в море, а две минно-тральные группы отработали проводку кораблей через минные поля, а также выполнили стрельбы по плавающей мине, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421891@egNews