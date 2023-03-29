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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 16:30

Успешное участие региона в нацпроекте позволило существенно улучшить материально-техническую базу образовательных организаций - Диана Кузнецова

С 2020 по 2022 год в рамках реализации национального проекта «Образование» и развития данной сферы в Мурманской области из федерального бюджета было привлечено свыше 1 млрд рублей.

«Нет ни одной школы в Мурманской области, которая бы не приняла участие в нацпроекте «Образование» – будь то цифровизация образовательной среды, приобретение нового оборудования для развития проектной деятельности или обновление спортивных объектов. Это позволило всем детям, живущим в любом населённом пункте региона, получить равные условия для образования и саморазвития», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Успешное участие региона в нацпроекте позволило существенно улучшить материально-техническую базу образовательных организаций. Сегодня в распоряжении школьников региона – 53 «Точки роста», открытых по всей области в рамках федерального проекта «Современная школа». Исключения по условиям проекта составляют крупные города региона – Мурманск, Апатиты и Североморска. В 2022 в регионе было открыто 12 подобных центров образования естественно-научной и технологической направленности в 8 муниципалитетах региона. В 2023 году запланировано открытие ещё 9 «Точек роста» в 7 муниципалитетах.

Итогом прошлого года стало обновление спортивной инфраструктуры в заполярных школах: в 4 образовательных организациях обустроены универсальные площадки, а ремонт залов осуществлен в учреждениях Мончегорска и Оленегорска. Всего в рамках реализации нацпроекта в Мурманской области обновлены 10 спортивных залов и 6 уличных спортивных площадок, в 2023 году запланирован ремонт еще 4 залов.

С 2020 по 2022 годы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» обновлена материально-техническая база в 129 школах и колледжах в 16 муниципалитетах. На реализацию мероприятий было направлено около 280 млн рублей, 254 из них - из федерального бюджета. В 2023 году новое компьютерное оборудование приобретут для 40 общеобразовательных организаций в 7 муниципалитетах. Таким образом, 94,4% от общего количества школ будут оснащены современной цифровой техникой. Важным итогом 2022 года в реализации нацпроекта является создание на базе лицея №1 в Североморске современного технопарка «Кванториум», для оборудования которого из федерального бюджета было направлено 25,6 млн рублей.

За 3 года участия в федеральном проекте «Современная школа» обновлена материально-техническая база в 4 коррекционных школах и школах-интернатах.

На базе Института развития образования работает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации на базе центра, по итогам 2022 года составила более 2,2 тысяч человек – около 40 % от общей численности. В прошлом году 12 педагогов, ставшие победителями конкурсного отбора программы «Земский учитель», получили единовременную выплату в 1 млн рублей и приступили к работе в школах Мурманской области.

В сфере дополнительного образования за три года создано более 3,5 тысячи новых мест в 9 муниципалитетах, в 2023-2024 годах будет открыто ещё более 600 мест в 6 муниципалитетах.

В 2021 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий создан первый центр цифрового образования детей «IT-куб», в 2023 году такой центр откроется в Кировске. В Центре выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда» около 500 школьников поучаствовали в 28 профильных региональных сменах по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», начиная с августа 2022 года.

В сфере среднего профессионального образования перемены не менее значительны: в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» оборудованы по современным стандартам 12 мастерских в 6 колледжах региона. На текущий момент для заполярных студентов открыты 30 современных мастерских, на их создание было затрачено более 195 млн рублей, 146,8 – из федерального бюджета.

Также в рамках этого проекта в 2022 году был создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Сегодня в распоряжении обучающихся комфортный лекторий, коворкинг-зона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры и зона проектной деятельности. ЦОПП позволил создать систему профессиональной подготовки, удобную и для физических лиц, и для предприятий, в числе его преимуществ – единая информационная платформа, на которой можно увидеть все программы, предлагаемые колледжами и учебными центрами региона. Стоимость реализации проекта, в том числе его оснащение современным мультимедийным и компьютерным оборудованием составила более 32 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 2020-го по 2022 год в рамках нацпроекта «Демография» построено и открыто 4 детских сада на 571 место: один на 75 мест в посёлке Мурмаши, два в Мурманске, на 196 и 80 мест, один в Североморске на 220 мест. Вскоре откроется ещё один детский сад на 75 мест в Алакуртти. В 2023 году доступность дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет составит 100%.

«Благодарен команде регионального правительства за успешную реализацию нацпроектов. Она помогла обновить материально-техническую базу всех образовательных организаций, обеспечить широкополосный доступ к интернету социально значимых объектов, обустроить дворы, общественные пространства, привлечь новые кадры – решить множество важных задач в самых разных сферах», – сказал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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