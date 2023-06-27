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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.23 16:00

Успешные практики библиотек Мурманской области будут представлены на масштабном форуме библиотек новых российских регионов

Системная работа, которую в течение последних лет при поддержке областного правительства проводили сотрудники региональных и муниципальных библиотек, позволила Мурманской области достойно провести Всероссийский библиотечный конгресс.

Напомним, что столь масштабное профессиональное мероприятие в сфере библиотечного дела Кольское Заполярье принимало впервые – участниками конгресса стали более 900 специалистов со всей страны. На деловых площадках представители областных и муниципальных библиотек Мурманской области представили коллегам самые успешные практики и проекты, реализуемые в регионе. О развитии библиотечного дела на оперативном совещании областного правительства рассказала глава регионального Минкульта Ольга Обухова.

Как отметила министр культуры, Мурманская область успешно реализует нацпроект «Культура» и создаёт модельные библиотеки. На сегодняшний день в регионе при федеральной поддержке создано 20 модельных библиотек, ещё 4 модернизированных учреждения планируется открыть осенью этого года. По количеству обновленных пространств Мурманская область сегодня – в числе лидеров, первый в СЗФО и четвертый регион по России.

Развитие библиотечной сферы также поддерживается региональным стратегическим планом «На Севере – жить»: пополняются книжные фонды, создаются муниципальные модельные библиотеки и обновляются пространства в отдаленных уголках области. Кроме того, при поддержке регионального правительства творческие северяне могут получить грантовую поддержку на издание собственных произведений, а библиотеки реализуют масштабные проекты, которые становятся известными на федеральном и международном уровне, активно участвуют в проведении патриотических молодежных акций, поддержке волонтерских движений и продвижении современного искусства.

«Масштабная работа региона по развитию библиотечной сферы, продвижению чтения и литературного творчества, а также проведение на высоком уровне Всероссийского библиотечного конгресса продемонстрировали всей стране возможности и достижения нашего региона в этой отрасли. Мы получили приглашение на первый Форум библиотек новых субъектов РФ, который Библиотека иностранной литературы имени Рудомино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации планирует провести в Ростове-на-Дону. Своим опытом наш регион в лице областного Минкульта поделится на пленарном заседании, в котором планируется участие первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, а также руководителей ведущих национальных и федеральных библиотек», – отметила Ольга Обухова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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