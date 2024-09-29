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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.24 12:00

Успешные практики взаимодействия в сфере занятости между муниципалитетами и предприятиями региона рассмотрели на заседании правительства

27 сентября в ходе заседания правительства Мурманской области глава администрации города Мончегорска Андрей Рудаков доложил об организации комплексного решения вопросов занятости населения в Мончегорске, начальник управления по работе с персоналом АО «Апатит» Вероника Кротова и начальник управления по подбору персонала АО «Кольская горно-металлургическая компания» Маргарита Анохина рассказали о работе предприятий по решению вопросов подбора и привлечения кадров.

Глава Мончегорска Андрей Рудаков сообщил, что ситуация на рынке труда в городе определяется существенным снижением уровня безработицы – на 1 сентября 2024 года он составил 0,5 %.

На протяжении нескольких лет организации города активно и плодотворно сотрудничают с администрацией и Мончегорским кадровым центром по созданию временных рабочих мест. Положительные тенденции в стабилизации рынка труда стимулированы реализацией проекта временные общественно-полезные работы и проекта, инициированного губернатором Мурманской области «Работа рядом». В решении проблем трудоустройства также активно используется формат ярмарки вакансий. Существенную роль в решении вопросов занятости оказывает работа по привлечению специалистов в город в рамках региональных программ «Арктический учитель» и «Курс на Север».

«Благодаря комплексному подходу в решении проблемы занятости в городе, мы сможем частично стабилизировать отток населения. Создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и поддержка предпринимательства позволят улучшить экономическую ситуацию и повысить качество жизни горожан. Это, в свою очередь, сделает наш город более привлекательным для жителей и перспективных специалистов, что положительно скажется на его развитии и обеспечит устойчивый рост в будущем», – отметил Андрей Рудаков.

Один из крупнейших работодателей региона – Кольская ГМК видит большой потенциал во взаимодействии с кадровыми центрами «Работа в России». Учитывая демографическую яму, компания понимает, что без сотрудничества с кадровыми центрами укомплектовать производство будет сложно.

«Мы видим для себя некую коллаборацию, совместную работу с Центрами занятости населения. Во-первых, это создание единой базы соискателей по всей России, а также предоставление нам кандидатов не только по Мончегорску или Заполярному, а по всему Кольскому полуострову. Кроме того, необходимо, чтобы центры занятости населения проводили внутреннее перераспределение человеческих ресурсов из одного предприятия в другое при сокращении численности, закрытии производств, снижении и увеличении объёмов. Мы также видим потенциал в создании колл-центров на базе Центров занятости, которые могли бы собирать входящие запросы со всего региона, со всей России. Делать их первичную обработку и передавать уже нам, а не просто направлять кандидатов», – отметила начальник Управления по подбору, оценке персонала и развитию корпоративной культуры Кольской ГМК Маргарита Анохина.

О механизмах привлечения персонала, которые применяются в Кировском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») в ходе заседания правительства Мурманской области рассказала начальник управления по работе с персоналом предприятия Вероника Кротова.

По её словам, компания использует две группы источников привлечения работников. Наряду со внешними источниками – кадровыми агентствами, интернет-сайтами по поиску работы, вузами и сузами, предприятие активно работает с источниками внутренними. Так, в Кировском филиале АО «Апатит» создан и хорошо себя зарекомендовал институт кадрового резерва, а также система ротации кадров. Не так давно Группой «ФосАгро» на всех её предприятиях запущена корпоративная реферальная программа «Приведи друга», благодаря которой сотрудники компании могут рекомендовать к трудоустройству своих друзей и знакомых, обладающих востребованными специальностями.

«Большое значение для обеспечения кадровой безопасности предприятия имеет наше тесное взаимодействие с Кировским кадровым центром и муниципалитетом, которые оказывают нам всестороннюю поддержку в поиске персонала. Мы ведём совместную работу в рамках проектов «Курс на Север» и «Работа России», совместно проводим «Ярмарки вакансий» в городе и на территории области. Отдельное направление работы – это сотрудничество с нашими партнёрскими учебными заведениями: филиалами Мурманского арктического университета в Кировске и Апатитах, в которых действуют программы целевой подготовки специалистов для нашего предприятия», – подчеркнула Вероника Кротова.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, при трудоустройстве вновь принятые сотрудники Кировского филиала АО «Апатит», приезжающие из других регионов страны, получают ряд преференций, в числе которых релокационный пакет, включающий компенсацию стоимости аренды жилья и единовременную выплату для обустройства на новом месте, а также льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные коллективным договором. Без внимания не остаются и семьи новых работников. К их услугам – помощь в адаптации на новом месте жительства, содействие в организации досуга – в том числе детского, а также помощь в трудоустройстве членов семьи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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