Успешный опыт ММТП на арктическом направлении обсудили на международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»

Успешный опыт Мурманского морского торгового порта в работе на арктическом направлении стал одной из ключевых тем XIII международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», которая состоялась в Мурманске. Как было отмечено в её рамках, морской незамерзающий круглогодичный порт Мурманск играет ключевую роль в развитии и увеличении объема перевалки грузов через морские транспортные артерии в Арктике, в частности, через Северный морской путь. Как считает член совета при Совбезе РФ, член научного совета РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля Михаил Григорьев, Мурманск - единственный порт в западном секторе Арктики, где могут быть размещены перевалочные комплексы арктических челночных схем перевалки грузов.

«Заявленные ранее проекты глубоководного порта Архангельск, порта Индига вряд ли будут реализованы в ближайшее время, и вряд ли следует рассчитывать на их активное участие в грузопотоке», - приводит слова М. Григорьева российское информационное агентство ТАСС.

Как отмечено в сообщении агентства, из тех мощностей, которые уже сейчас успешно осуществляют транспортировку грузов по арктическим направлениям, являются причалы Мурманского морского торгового порта (ММТП). Порт обеспечивает перевалку грузов в направлении многих арктических портов - Сабетта, Диксон, Хатанга, Земля Франца-Иосифа, остров Котельный и другие, обрабатывает атомный лихтеровоз «Севморпуть» и суда обеспечения шельфовых нефтегазовых проектов.

«В этом году была очень обширная программа по перевалке грузов арктического направления в порты северных регионов РФ. Если раньше мы, как правило, задействовали один причал, то в этом году грузили с трех причалов, потому что количество груза возросло, что требовало дополнительных площадей и мощностей, с этим мы успешно справились», - сказал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко во время своего доклада на конференции.

Мурманский морской торговый порт является универсальным несмотря на то, что большую часть грузооборота составляют навалочные грузы. «В этом году мы ставим рекорд по перевалке арктических грузов. У нас планируется перегрузить 676 тыс. тонн, это то, что мы видим уже сейчас по номинированным судам. 625 тыс. тонн - это навалочные грузы, которые производятся на территории Мурманской области. Щебень и песок, которые являются высококачественными строительными материалами для инфраструктурных проектов в Арктике», - приводит ТАСС слова А. Доценко.

Представитель торгового порта Мурманска отметил, что за 2021 год количество рейсов, которое портовики отправили по трассе Северного морского пути, выросло более чем в два раза: 19 против девяти в 2020 году, семь из которых выполнены с ледокольной проводкой. Что касается общего грузооборота ММТП по трассе Севморпути, то за 2021 год он тоже вырос в два раза. «Против 431 тонны в 2020 году мы отправили почти 1 млн тонн по Северному морскому пути, это железорудный концентрат. Также стоит отметить увеличение максимальной партии груза до 118 тысяч тонн», - подытожил свой доклад А. Доценко.